Украина перешла рубеж в 800 тысяч случаев COVID-19

09:12 05 декабря Киев, Украина

«Качели» коронавируса продолжают то подниматься, то опускаться. И все же заболеваемость остается на довольно высоком уровне. Так, только за минувшие сутки в Украине было официально установлено диагноз заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 825 новых случаев. Это существенно меньше вчерашнего высокого показателя. Но всегда нужно помнить и о тех не установленных случаях, когда люди не обращаются к врачу из-за легкого протекания болезни.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в субботу, 5 декабря, в Украине преодолен рубеж в 800 тысяч инфицированных.

"В частности, заболели 713 детей и 629 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 504 человека, летальных случаев – 226, выздоровело – 14 724 человека", – рассказал Степанов.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро сегодняшнего дня составило 801 716 человек, 13 421 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 412 533 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.

Количество случаев коронавируса в регионах Украины: Винницкая область - 18476 (+205) Волынская - 25793 (+328) Днепропетровская - 43282 (+1 058) Донецкая - 25113 (+518) Житомирская - 31 539 (+356) Закарпатская - 24 330 (+263) Запорожская - 35 722 (+1 001) Ивано-Франковская - 39058 (+470) Киев - 78291 (+1 541) Киевская - 42410 (+955) Кировоградская - 6071 (+183) Луганская - 6910 (+184) Львовская - 49380 (+561) Николаевская - 20734 (+376) Одесская - 50 146 (+1 015) Полтавская - 24937 (+405) Ровенская - 33192 (+490) Сумская - 32684 (+604) Тернопольская - 29366 (+359) Харьковская - 58622 (+592) Херсонская - 11731 (+333) Хмельницкая - 31856 (+444) Черкасская - 26 232 (+704) Черновицкая - 34 924 (+214) Черниговская - 20 917 (590)

Накануне президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором рассказал "о главных победах недели". В частности, глава государства сообщил, что локдауна в декабре не будет.