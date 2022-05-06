Украина перешла рубеж в 800 тысяч случаев COVID-19

«Качели» коронавируса продолжают то подниматься, то опускаться. И все же заболеваемость остается на довольно высоком уровне. Так, только за минувшие сутки в Украине было официально установлено диагноз заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 825 новых случаев. Это существенно меньше вчерашнего высокого показателя. Но всегда нужно помнить и о тех не установленных случаях, когда люди не обращаются к врачу из-за легкого протекания болезни.
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в субботу, 5 декабря, в Украине преодолен рубеж в 800 тысяч инфицированных.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро сегодняшнего дня составило 801 716 человек, 13 421 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 412 533 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором рассказал "о главных победах недели". В частности, глава государства сообщил, что локдауна в декабре не будет.
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