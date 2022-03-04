Украина отправила в утиль более 700 доз COVID-вакцин

15:33 04 Июнь Киев, Украина

Согласно данным Министерства здравоохранения, на начало июня в Украине утилизированы 742 дозы вакцины от коронавируса.

Отмечается, что в утиль отправлены разбитые и поврежденные вакцины, а также дозы, которые не подлежат использованию.



Covishield содержит 10 доз вакцины - и на их использование есть всего шесть часов. Coronavac поставляется в единичных шприц-дозах. Comirnaty содержит шесть доз и требует очень низких температур для хранения, поэтому людей прививают, как правило, в одном месте. AstraZeneca содержит 10 доз.



Утилизированы вакцины таких производителей: