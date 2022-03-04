Украина отправила в утиль более 700 доз COVID-вакцин

15:33 04 Июнь Киев, Украина

Согласно данным Министерства здравоохранения, на начало июня в Украине утилизированы 742 дозы вакцины от коронавируса.
 
Отмечается, что в утиль отправлены разбитые и поврежденные вакцины, а также дозы, которые не подлежат использованию.

Covishield содержит 10 доз вакцины - и на их использование есть всего шесть часов. Coronavac поставляется в единичных шприц-дозах. Comirnaty содержит шесть доз и требует очень низких температур для хранения, поэтому людей прививают, как правило, в одном месте. AstraZeneca содержит 10 доз.

Утилизированы вакцины таких производителей:
  • Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 654 дозы
  • Coronavac (Sinovac Biotech) - 11 доз
  • Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) - 12 доз
  • AstraZeneca - 65 доз.