Украина отправила в утиль более 700 доз COVID-вакцин

Согласно данным Министерства здравоохранения, на начало июня в Украине утилизированы 742 дозы вакцины от коронавируса.
Отмечается, что в утиль отправлены разбитые и поврежденные вакцины, а также дозы, которые не подлежат использованию.
Covishield содержит 10 доз вакцины - и на их использование есть всего шесть часов. Coronavac поставляется в единичных шприц-дозах. Comirnaty содержит шесть доз и требует очень низких температур для хранения, поэтому людей прививают, как правило, в одном месте. AstraZeneca содержит 10 доз.
Утилизированы вакцины таких производителей:
Covishield содержит 10 доз вакцины - и на их использование есть всего шесть часов. Coronavac поставляется в единичных шприц-дозах. Comirnaty содержит шесть доз и требует очень низких температур для хранения, поэтому людей прививают, как правило, в одном месте. AstraZeneca содержит 10 доз.
Утилизированы вакцины таких производителей:
- Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 654 дозы
- Coronavac (Sinovac Biotech) - 11 доз
- Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) - 12 доз
- AstraZeneca - 65 доз.
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