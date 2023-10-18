В Украине обнаружен новый штамм COVID-19 - Эрис

14:33 18 октября Киев, Украина

18 октября Министерство здравоохранения Украины сообщило о выявлении в шести областях страны нового подвида COVID-19, который получил название Эрис.



Этот вариант вируса оказался связан с штаммом коронавируса SARS-CoV-2 Омикрон.



Минздрав уточнило, что на данный момент на территории Украины активно циркулирует около 14 различных штаммов вируса вокруг Омикрон. Методом секвенирования было выявлено десять случаев подвида штамма COVID-19 Эрис. Эти случаи зафиксированы в следующих областях: Днепропетровская, Закарпатская, Сумская, Хмельницкая, Тернопольская и Черновицкая.



Симптомы Эрис аналогичны симптомам других известных штаммов COVID-19 и включают боль в горле, насморк, одышку, ломоту в теле, головную боль и лихорадку. Однако этот подвид обладает специфической мутацией шипового белка, которая делает его способным поражать ослабленный иммунитет быстрее. Несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила глобальный риск для общественного здоровья от этого штамма как низкий.



За период с 2 по 8 октября было зарегистрировано 5 186 случаев заболевания коронавирусом, из которых 18 случаев были летальными.