Украина наращивает темпы вакцинации: за два выходных больше 15 тыс.

Лидерами по количеству вакцинируемых украинцев на минувших выходных стали Киев, Львов и Одесса. В течение 5 и 6 июня вакцинировано более 15 тыс украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"На этих выходных работали три центра вакцинации в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и в Горишних Плавнях Полтавской области.
Больше всего граждан было вакцинировано в столичном Международном выставочном центре – 5 048, во Львове на базе стадиона Арена Львов – 2 447 человек и в трех центрах в Одессе – 1 329.
Всего в субботу, 5 июня, в центрах вакцинации было иммунизировано 6 457 украинцев, а на следующий день – 8 568.
МОЗ напоминает, что центры массовой вакцинации запустили с 29 мая текущего года. Они открываются на стадионах, спортивных, учебных и культурных площадках для скорейшей вакцинации от коронавируса всех желающих.
Центры работают в 12 городах Украины.
Напомним, что за минувшие сутки в Украине сделали почти 25 тысяч прививок. С начала кампании иммунизации в стране сделали почти 1 389 000 прививок, полностью вакцинированы менее 250 тысяч человек.
"На этих выходных работали три центра вакцинации в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и в Горишних Плавнях Полтавской области.
Больше всего граждан было вакцинировано в столичном Международном выставочном центре – 5 048, во Львове на базе стадиона Арена Львов – 2 447 человек и в трех центрах в Одессе – 1 329.
Всего в субботу, 5 июня, в центрах вакцинации было иммунизировано 6 457 украинцев, а на следующий день – 8 568.
МОЗ напоминает, что центры массовой вакцинации запустили с 29 мая текущего года. Они открываются на стадионах, спортивных, учебных и культурных площадках для скорейшей вакцинации от коронавируса всех желающих.
Центры работают в 12 городах Украины.
Напомним, что за минувшие сутки в Украине сделали почти 25 тысяч прививок. С начала кампании иммунизации в стране сделали почти 1 389 000 прививок, полностью вакцинированы менее 250 тысяч человек.
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