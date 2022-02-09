Украина находится на 8 месте в Европе по суточному приросту COVID-больных

11:01 19 Май Киев, Украина





С начала пандемии в мире зафиксировано 164 909 957 случаев инфицирования.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 418 998 человек, из них 13 960 за минувшие сутки. Согласно данным исследовательского центра Worldometers , на утро 19 мая в мире обнаружили 612 422 новых случая заражения коронавирусом.С начала пандемии в мире зафиксировано 164 909 957 случаев инфицирования.От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 418 998 человек, из них 13 960 за минувшие сутки.



Побороли болезнь и вылечились 143,8 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.



Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 9-ю и 2-ю позицию соответственно.