Украина на борьбу с коронавирусом получит 90 млн евро кредита от Всемирного банка

19:52 11 Май Киев, Украина

Начавшиеся еще в декабре 2020 года переговоры украинского правительства с Всемирным банком (ВБ), увенчались кредитом в 90 млн евро.





Отмечается, что деньги выделены для нового проекта Экстренное реагирование на COVID-19 и Об этом во вторник, 11 мая, сообщает пресс-центр ВБ.Отмечается, что деньги выделены для нового проекта Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине, который, в частности, предусматривает возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 млн чел.

"ВБ утвердил новый проект на сумму EUR90 млн, направленный на укрепление сектора здравоохранения для реагирования на пандемию COVID-19. Проект Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине поддержит разворачивание программы вакцинации против COVID-19 приоритетных групп населения и усилит возможность сектора здравоохранения Украины в предотвращении, выявлении и реагирования на последствия пандемии", – сообщили в банке.

Там также добавили, что указанный проект поможет не только в закупке вакцин, но и в улучшении инфраструктуры для их хранения и логистики.

"Сюда входит предоставление услуг, возмещение расходов на вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиления IT-cистемы, проведение кампании по повышению осведомленности населения о вакцинации", – сообщили в ВБ.

Региональный директор ВБ по делам Восточной Европы Аруп Банерджи считает, что проект должен ускорить темпы вакцинации с сохранением фокуса на рисковых группах населения.