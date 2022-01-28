Украина на борьбу с коронавирусом получит 90 млн евро кредита от Всемирного банка

Начавшиеся еще в декабре 2020 года переговоры украинского правительства с Всемирным банком (ВБ), увенчались кредитом в 90 млн евро.
Об этом во вторник, 11 мая, сообщает пресс-центр ВБ.
Отмечается, что деньги выделены для нового проекта Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине, который, в частности, предусматривает возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 млн чел.
Отмечается, что деньги выделены для нового проекта Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине, который, в частности, предусматривает возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 млн чел.
Там также добавили, что указанный проект поможет не только в закупке вакцин, но и в улучшении инфраструктуры для их хранения и логистики.
Региональный директор ВБ по делам Восточной Европы Аруп Банерджи считает, что проект должен ускорить темпы вакцинации с сохранением фокуса на рисковых группах населения.
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