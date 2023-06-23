Украина может рассчитывать на покупку остатков ковид-вакцины у стран Евросоюза
07:14 05 февраля Киев, Украина
Проявили солидарность и готовы поделиться излишками ковид-вакцины с украинцами более 13 стран-участниц Евросоюза.
Об этом рассказала Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина
.
Вице-премьер отметила, что на сегодня правительство завершает консультации по перераспределению части излишков, которые получил ЕС.
"Есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественная к нам, которые согласились на перепродажу в рамках этих излишков части вакцин. Украина их покупает. Но я также хотела бы поблагодарить и большое количество стран ЕС, которые не имея таких излишков все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа Украины к вакцинам", - сказала Стефанишина.
Она утверждает, что речь идет о более чем 13 странах ЕС.
"Это большой знак солидарности. Я уверена, что эта совместная работа дала результат", - сообщила Стефанишина.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии