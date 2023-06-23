Украина может рассчитывать на покупку остатков ковид-вакцины у стран Евросоюза

07:14 05 февраля Киев, Украина

Проявили солидарность и готовы поделиться излишками ковид-вакцины с украинцами более 13 стран-участниц Евросоюза.



Об этом рассказала Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Об этом рассказала Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина



Вице-премьер отметила, что на сегодня правительство завершает консультации по перераспределению части излишков, которые получил ЕС.

"Есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественная к нам, которые согласились на перепродажу в рамках этих излишков части вакцин. Украина их покупает. Но я также хотела бы поблагодарить и большое количество стран ЕС, которые не имея таких излишков все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа Украины к вакцинам", - сказала Стефанишина.

Она утверждает, что речь идет о более чем 13 странах ЕС.