Украина готова наращивать темпы бустерной вакцинации населения

10:26 18 Декабрь Киев, Украина

Хотя в Украине продолжается постепенный спад заболеваемости коронавирусом, не следует забывать, что за время пандемии в стране число заболевших уже превысило отметку в 3,6 млн, при этом скончались почти 93 тысячи человек. А на пороге стоит новый штамм Омикрон: сегодня, 18 декабря, пресс-служба МОЗ.сообщила о первом случае Омикрона в Украине. В настоящее время пациент находится на лечении, а его контактные лица проходят дополнительное обследование.

Поэтому для каждого, кто не хочет значительно или безвозвратно пострадать от вируса, нужно вакцинироваться.

Как сообщило Министерство здравоохранения Украины, на сегодня полный курс вакцинации от COVID-19 получили уже 12,9 миллионов человек.

"За сутки 17 декабря в Украине 136 962 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 42 544 человека, полностью иммунизированы - 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек", - говорится в сообщении.

С начала кампании по вакцинации привито 14 355 540 человек, из них первую дозу получили 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека, дополнительную (бустерную) дозу получили – 74 человека. В общей сложности в стране проведено 27 274 636 прививок.

Ранее сообщалось, что Украина готова к проведению бустерной вакцинации и уже законтрактовала миллионы доз вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.