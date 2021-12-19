Украина готова наладить выпуск противоковидной вакцины

Как известно, сложности с обеспечением населения Украины вакциной против COVID-19 можно решить, если наладить в стране выпуск этой вакцины. Сегодня на своем заседании Правительство намерено рассмотреть соответствующий проект постановления.

Проектом предусмотрено освобождение от НДС операций по импорту в Украину оборудования, связанного с производством вакцин, расширение номенклатуры и увеличение объемов производства препаратов для лечения коронавирусной болезни и ее осложнений.

Проект с готовностью поддерживают крупные фармацевтические фирмы Украины, которые заинтересованы не только в расширении своих производственных мощностей, но и в эпидемическом благополучии страны.

Автором этого проекта стал первый замминистра здравоохранения Украины Александр Комарида.

Ранее сообщалось о том, что испытания украинской пероральной вакцины против COVID-19 пройдут в Польше.