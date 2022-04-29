Украина готова к новой волне COVID — Зеленский

13:59 28 июля Киев, Украина

В некоторых аспектах борьбы с COVID-19 украинская медицина готова лучше, чем многие страны Европы. Кроме того, с августа изменится план вакцинации, для увеличения ее темпов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума Украина 30 в среду, 28 июля.

"Мы готовы осенью, чего не было – относительно больниц, койкомест, количества автомобилей скорой помощи, зарплаты врачей, которые получают 300% и борются с COVID-19, с кислородом. Мы готовы, я считаю, в данном случае, на уровне других европейских стран. И точно не хуже. В отношении больниц и кислорода, я считаю, мы готовы лучше, чем многие другие европейские страны. Если у нас есть 90 тыс. коек для больных, из них наполненность не превышает 50 тыс., я считаю, что мы не просто готовы, мы абсолютно готовы", - сказал президент.

По его словам, со всеми проблемными вопросами в больницах "разобрались".



Также Зеленский пообещал увеличить темпы вакцинации от коронавируса.

"Инфраструктуру вакцинации мы хорошо подготовили, 150 тыс. в сутки можем колоть. К сентябрю должны подготовить инфраструктуру до 200-250 тыс. в сутки. По количеству вакцин – мы все над этим работаем. Договорились с президентом США, 2 млн доз Moderna получили, прививки начались. С канцлером Германии говорили о программе COVAX, 1 млн 200 тыс. вакцин Pfizer должны передать. Для нас важно это получить до Дня независимости, не потому, что это праздник, а так как будет большое скопление людей. Хотя количество вакцин в Украине - это уже праздник. И остается главным – что мы должны дойти до 10 млн, это изменит атмосферу распространения вируса, это очень важно, особенно перед учебным периодом", - отметил президент.

По состоянию на сегодня в Украине уже сделано более 5 миллионов прививок. Первую дозу получили 3 264 715 человек, полностью иммунизированы двумя дозами 1 817 211 украинцев.