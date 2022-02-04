Украина - пятая в Европе по суточному приросту ковид-больных

10:31 14 Май Киев, Украина





С начала пандемии в мире зафиксировано 161 845 864 случая инфицирования, из них 744 082 только за прошедшие сутки.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 359 004 человек, из них 13 413 за минувшие сутки. Согласно данным исследовательского центра Worldometers , на утро 14 мая в мире выявлено 744 082 новых случая заражения COVID-19. Не смогли справиться с болезнью - 13 413 человек.С начала пандемии в мире зафиксировано 161 845 864 случая инфицирования, из них 744 082 только за прошедшие сутки.От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 359 004 человек, из них 13 413 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 139,6 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.