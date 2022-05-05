Ученые заявили, что вакцинированные люди имеют низкий риск заражения COVID

Согласно выводам ученых Великобритании, у полностью вакцинированных людей риск заболеть коронавирусом в 3 раза меньше, чем у невакцинированных, кроме того они реже являются переносчиками болезни.

"Обе дозы вакцины обеспечивают хорошую защиту от заражения. Однако мы также можем видеть, что риск заражения все еще существует, поскольку ни одна вакцина не эффективна на 100%, и мы знаем, что некоторые люди, которые получили двойную вакцинацию, могут заболеть этим вирусом", - отметили ученые.