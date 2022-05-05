Ученые заявили, что вакцинированные люди имеют низкий риск заражения COVID

Согласно выводам ученых Великобритании, у полностью вакцинированных людей риск заболеть коронавирусом в 3 раза меньше, чем у невакцинированных, кроме того они реже являются переносчиками болезни.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что исследование проводилось большой программой мониторинга COVID, что возглавляют ученые из Имперского колледжа Лондона.
У 100 тысяч вакцинированных людей в Англии с 24 июня по 12 июля были взяты мазки ПЦР. В результате COVID-19 обнаружено у 0,63% людей, или в 1 из 158.
Исследование показало, что полностью иммунизированные люди с меньшей вероятностью, чем не вакцинированные, передают вирус другим.
Отмечается, что исследование проводилось большой программой мониторинга COVID, что возглавляют ученые из Имперского колледжа Лондона.
У 100 тысяч вакцинированных людей в Англии с 24 июня по 12 июля были взяты мазки ПЦР. В результате COVID-19 обнаружено у 0,63% людей, или в 1 из 158.
Исследование показало, что полностью иммунизированные люди с меньшей вероятностью, чем не вакцинированные, передают вирус другим.
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