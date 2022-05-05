Ученые заявили, что вакцинированные люди имеют низкий риск заражения COVID

12:37 04 августа Киев, Украина

Согласно выводам ученых Великобритании, у полностью вакцинированных людей риск заболеть коронавирусом в 3 раза меньше, чем у невакцинированных, кроме того они реже являются переносчиками болезни.
 
Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что исследование проводилось большой программой мониторинга COVID, что возглавляют ученые из Имперского колледжа Лондона.

У 100 тысяч вакцинированных людей в Англии с 24 июня по 12 июля были взяты мазки ПЦР. В результате COVID-19 обнаружено у 0,63% людей, или в 1 из 158.

Исследование показало, что полностью иммунизированные люди с меньшей вероятностью, чем не вакцинированные, передают вирус другим.
"Обе дозы вакцины обеспечивают хорошую защиту от заражения. Однако мы также можем видеть, что риск заражения все еще существует, поскольку ни одна вакцина не эффективна на 100%, и мы знаем, что некоторые люди, которые получили двойную вакцинацию, могут заболеть этим вирусом", - отметили ученые.