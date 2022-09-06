Ученые США утверждают, что вакцинация от коронавируса снижает риск смерти в 11 раз

Центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США (CDC) провел корреляционный анализ взаимосвязи вакцинации и летальных исходов после заражения коронавирусом и пришел к выводу, что вакцинация снижает риск смерти более чем в 10 раз.

Также, американские медики утверждают, что на протяжении августа не вакцинированные инфицировались в шесть раз чаще привитых. А смертность от коронавируса в период с июня по август в США стала второй по распространению после сердечно-сосудистых заболеваний.

Отметим, на утро 18 октября в Украине за весь период вакцинации привито первой дозой 7 956 093 человека, полностью иммунизированы 6 490 162 человек.