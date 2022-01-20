Ученые США и Германии в большинстве системных побочных действий вакцин против коронавируса обвинили ноцебо

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Почему самовнушение заподозрили в побочных реакциях? Более чем две трети системных побочных реакций после первой вакцинации против коронавируса и более половины после второй возникают из-за самовнушения и ожидания плохого самочувствия, то есть из-за эффекта ноцебо . К такому выводу пришли ученые из США и Германии, когда проанализировали случаи побочных эффектов у 45 тысяч участников клинических испытаний вакцин против коронавируса. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open .



Эксперты Всемирной организации здравоохранения уверяют , что важным шагом на пути преодоления пандемии COVID-19 является высокий уровень вакцинации населения против коронавируса. Однако несмотря на то, что вакцины, эффективность и безопасность которых проверена в исследованиях с большим количеством участников, доступны уже больше года, многие люди все еще не спешат прививаться. Среди них значительную часть представляют те, кто опасается возникновения связанных с вакцинацией побочных эффектов. Одно из прошлогодних исследований показало , что 47 процентов опрошенных обеспокоены из-за потенциальных негативных последствий после вакцины. Между тем, есть данные, что сам страх перед медицинскими вмешательствами усиливает или даже может вызвать побочные эффекты после них.

Такое явление, когда отрицательные последствия лечения вызваны ожиданием отрицательных реакций, называют эффектом ноцебо. Группа исследователей из Гарвардской медицинской школы и Марбургского университета имени Филиппа решили проверить, может ли ноцебо быть ответственным за побочные действия вакцины против коронавируса.



Как изучали причины побочных эффектов вакцинации?



Поскольку сейчас уже проведено немало исследований действия вакцин, то авторы новой работы выбрали для поиска ответов метаанализ. Для этого они отобрали рандомизированные клинические исследования вакцин против COVID-19, которые проводились на подростках старше 16 лет и взрослых и публиковались на английском языке. При этом важно было, чтобы выбранные работы включали наблюдения за участниками по меньшей мере в течение семи дней после инъекции и введения части участников плацебо (например, солевого раствора), а также описывали отдельно побочные эффекты в контрольной и экспериментальной группах. Наконец, в анализ вошли данные из 12 исследований, в которых вместе приняли участие 45 380 участников.



Что удалось узнать о природе побочных эффектов вакцин?



В группах плацебо доля людей, сообщивших по меньшей мере один системный побочный эффект (например, усталость или головные боли) после получения первой инъекции, составила 35,2 процента. 16,2 процента людей из этих групп сообщили о хотя бы одном побочном эффекте местного проявления (например, боли в месте инъекции). В группах вакцинированных по меньшей мере одну системную реакцию отметили у 46,3 процента участников, а хотя бы одну местную — у 66,7 процента. Из этого ученые делают вывод, что ноцебо ответственно за примерно 76 процентов системных побочных действий после первой дозы вакцины и около 24,3 процента местных.



После второй инъекции побочные реакции в группах плацебо проявлялись реже. О системных проявлениях сообщили 31,8 процента участников, а о местных - 11,8 процента. В группах вакцинирванных доля людей, которые столкнулись с побочными эффектами, после второй прививки возросла. Так, системные эффекты получили 61,4 процента участников, а местных — 72,8. Расчеты указывают, что после второй вакцины против наводнения 51,8 процента системных и 16,2 процента местных побочных действий обусловлены ноцебо.



Хотя для уверенности нужно провести дополнительный, более масштабный метаанализ, авторы предполагают, что указания побочных действий, которые, скорее всего, могут проявиться у пациента после прививки, на брошюрах и в беседе с врачом, могут усиливать тревогу и ожидание недомогания, что действительно приведет к появлению побочных действий. ошибочно припишут вакцине, а не ноцебо. Несмотря на это, ученые считают важным сообщение пациентов о потенциальных изменениях в их самочувствии после прививки, и одновременно призывают больше рассказывать о явлении ноцебо. К примеру, указывать в брошюрах информацию о том, что в группах плацебо тоже появляются побочные эффекты, которые, возможно, вызваны волнением и тревогой. Ученые надеются, что такие действия помогут бороться с сомнением людей по поводу вакцин против коронавируса.