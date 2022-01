Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Moderna

Вакцины Pfizer -BioNTech и Moderna отлично защищают пожилых людей от заражения коронавирусом и тяжелых течений болезни, но Moderna показывает лучший результат, говорится в исследовании, опубликованном в The New England Journal of medicine.Ученые отмечают, что проводили исследования в период доминирования Альфа и Дельта-штаммов коронавируса, когда Омикрон еще не распространился.Для анализа использовали медицинские карточки людей старше 50 лет в США. Учитывали данные тех, кто получил первую дозу вакцины с 4 января по 14 мая 2021 года (для штамма «Альфа») и с 1 июля по 20 сентября (для штамма «Дельта»).