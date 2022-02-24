Ученые составили полный список симптомов COVID-19

13:12 01 Октябрь Киев, Украина





Члены группы Post Covid Syndrome Group, организованной для помощи тем людям, которые преодолели заболевание



/>Симптомы коронавируса, задевающие нервную систему:



Сильные судороги.

Сильная дрожь.

Чувство вибрации внутри тела.

Озноб.

Подергивание пальцев.

Ночные странные ощущения, например чувство страха.

"Туманность" сознания.

Спутанность сознания.

Забывчивость.

Онемение кончиков пальцев. Ученые Великобритании составили единый список симптомов, указывающих на заражение коронавирусом. Об этом пишет Wales Online в четверг, 1 октября.Члены группы Post Covid Syndrome Group, организованной для помощи тем людям, которые преодолели заболевание COVID-19 , насчитали 172 долговременных симптома инфекции.коронавируса, задевающие нервную систему:Сильные судороги.Сильная дрожь.Чувство вибрации внутри тела.Озноб.Подергивание пальцев.Ночные странные ощущения, например чувство страха."Туманность" сознания.Спутанность сознания.Забывчивость.Онемение кончиков пальцев.



Дерматологические проявления:



Чешуйчатая кожа.

Зудящая кожа.

Появление синяков.

Сетчатый сосудистый рисунок.

Красные пятна, появляющиеся под кожей.

Сухость кожи.

Быстрое старение кожи.

На коже появляются странные комочки.

Шишки на ступнях.



Сердечно-сосудистые:



Нарушение сердцебиения.

Колющая боль в сердце.

Учащенное сердцебиение.



Изменения в восприятии:



Потеря запаха.

Потеря аппетита.

Потеря вкуса.

Слышатся странные звуки ночью.

Мигающие огни в глазах.

Тени в уголках глаз.

Звон в ушах.

Гудение в ушах.

Потрескивание в ушах.

Чрезмерная жажда.



Женские проблемы:



Нарушение менструального цикла.

Аменорея.



Физиологические изменения:



Боль в мышцах.

Боль в пояснице.

Боль в плече.

Боль в шее.

Опухшие гланды.

Выпадение волос (мужчины и женщины).

Сильные спазмы.



Функция легких:



Одышка.

Боль в легких.

Стеснение в груди.

Легочное давление.

Обострение астмы.

Кашель в положении лежа.

Появление слизи, вызывающей кашель.

Сгустки крови.



Душевное здоровье:



Депрессия.

Тревога.

Разочарование.

Одиночество.

Деморализация (из-за неверия).

Чувство печали.



Желудочно-кишечные:



Урчание в кишечнике (выше нормы).

Диарея.

Изменения цвета стула.

Вздутие живота.

Отрыжка.

Сильное газообразование.



Нарушения сна:



Апноэ.

Бессонница.

Постоянная усталость.

Психологические расстройства в темноте.

Психологические нарушения во время сна.

Невозможность уснуть в привычной позе.



Нарушения работы кишечника и мочеиспускания:



Недержание мочи ночью во сне.

Недержание мочи в течение дня во время активности.

Недержание кала ночью во время сна.

Недержание кала в течение дня в активном состоянии.

Спазмы желудка/кишечные спазмы.



Проблемы с головой:



Боль в челюсти.

Проблемы с носовыми пазухами.

Боль в скулах или области челюсти.

Боль в шее.

Выпадение волос.

Изменения зрения.

Нечеткое зрение.

Туманное зрение (внезапные вспышки).

Черные тени в уголках глаз.

Расплывчатое зрение.



Прочие проблемы (смешанные по происхождению):



Боль в горле.

Ларингит.

Головные боли.

Проблемы с подвижностью при ходьбе.

Проблемы с кровообращением - холодные руки.

Проблемы с кровообращением - холодные ноги.

Мигрени.

Паралич Белла.

Невнятная речь.

Инсульт.

Проблемы с мобильностью.

Призрачные запахи.

Кислотный рефлюкс.

Потеря кратковременной памяти.

Нервный срыв.

Галлюцинации.

Сухость во рту.

Боль в бедре.

Тяжесть в ногах.

Рвота.

Отек подбородка.

Воспаление старых травм.

Чувствительность к свету, звуку, движению.

Покалывание в конечностях.

Отек носовых пазух.

Крапивница.