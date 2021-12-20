Ученые рассказали о причинах появления новых волн COVID-19

15:41 01 Апрель Киев, Украина

Ученые-генетики изучили данные 150 штаммов коронавируса и пришли к выводу, что остановить его мутации эффективнее всего могут карантинные ограничения.

Об этом говорится в исследовании ученых из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дейвисе , результаты которого в четверг, 1 апреля, опубликованы в научном журнале Scietific Reports.



Как известно Sars-Cov-2 имеет 15 постоянно мутирующих генов, которые кроме стремительно развития, становятся более передаваемыми.



"В связи с этим, возникают новые волны, которые не остановятся, пока коронавирус будет проявляться в новых вариантах", - отмечает руководитель исследования Барт Веймер.



Генетики собрали и проанализировали данные 150 штаммов Sars-Cov-2 в странах Азии, начиная с 1 марта прошлого года и объединили всю полученную информацию в метрику генетической изменчивости патогена, которую назвали GENI.



Анализ показал, что вспышки распространения коронавируса в нескольких странах удалось приостановить введением карантинных ограничений, которые снижали риск передачи вируса.



Таким образом эксперты надеются, что разработанный ими новый подход к изучению путей передачи и развития коронавирусной инфекции, поможет прогнозировать вероятные вспышки COVID-19.