Ученые рассказали, какие вакцины наиболее эффективны при штамме Дельта

18:29 22 июля Киев, Украина

Для максимальной защиты от штамма Дельта, стоит рассматривать завершенный цикл вакцинации препаратами Pfizer AstraZeneca , то есть необходимо вакцинироваться двумя дозами препарата.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на результаты ученых опубликованые в издании New England Journal of Medicine.



Между тем, стало известно, что одна доза обоих препаратов защищает только на 30%, а со штаммом Альфа препараты борются на 93,7%.



Кроме этого, в исследовании говорится, что две дозы AstraZeneca эффективны на 67% против Дельта и на 74,5% против Альфа.



Одна доза Pfizera защищает на 33% в заражении Дельта, а AstraZeneca - на 30%.



"Наше открытие снижения эффективности после первой дозы поддержит усилия по максимальному использованию вакцины с двумя дозами среди уязвимых групп в контексте распространения варианта Дельта", - указано в сообщении.