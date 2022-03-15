Ученые предупреждают: новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины

Как сообщили 15 июня ученые из Национальной академии наук (НАН) Украины, новую волну заболеваемости коронавирусом в Украине вероятно следует ожидать с востока страны. Это объясняется высокой миграцией из России, где распространен новый штамм Delta.

"Время ее наступления зависит от штамма Delta в Украине. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени", – заявили ученые.

Они подчеркнули, что распространение штамма Delta, который был выявлен в Индии, вызывает обеспокоенность.

"По данным Public Health England, о штамме известно, что он в 1,6 раза заразнее, чем штамм Alfa, выявленный в Великобритании, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще – к реанимации. В то же время отмечается, что эффект от вакцин в основном сохраняется", – отметили в сообщении.

В НАН подчеркнули, что "индийский" штамм широко распространился в РФ. На фоне этого в России наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19, он отмечен в Москве и Санкт-Петербурге.

"Число случаев болезни в Москве за последнюю неделю удвоилось, а стремительный рост числа госпитализаций в обоих мегаполисах указывают неофициальные источники, которые отслеживают эти данные", – заявили украинские ученые.

Они отметили, что зарегистрированная заболеваемость в Европе сейчас близка к уровню, который фиксируется в Украине, ее рост наблюдается в трех странах – России, Великобритании и Португалии.

"Стремительный рост заболеваемости в Великобритании наблюдается, несмотря на 60% вакцинированных от всего населения. Увеличение смертности в этой стране пока не наблюдается из-за того, что заболеваемость распространяется преимущественно среди молодого, еще не вакцинированного населения", – заявили в НАН.

Ученые рекомендовали рассмотреть возможность установления дополнительного контроля и ограничения по миграции между Украиной и странами, в которых стремительно распространяется штамм Delta "для отсрочки распространения этого штамма".