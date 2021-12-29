Ученые: Омикрон-вариант коронавируса усиливает иммунитет против Дельты

Исследователи из Южной Африки обнаружили, что люди, инфицированные штаммом коронавируса "Омикрон", производят усиленный иммунитет к штамму "Дельта".
Это заключение стало результатом исследования Института исследований здравоохранения в Африке, котором приняли участие 33человека вакцинированных и невакцинированных против Ковид . Ученые установили, что иммунитет от дальнейшего заражения Омикроном вырос в 14 раз через 2 недели после заражения, а иммунитет против Дельта варианта вырос в 4,4 раза.
Ученые заявляют, что иммунитет особенно усилился среди людей, прошедших вакцинацию.
Алекс Сигал, соавтор исследования, заявил, что если Омикрон, как кажется "менее патогенный", то он "может помочь победить Дельту", и тогда "срывы, вызванные коронавирусов для наших жизней, будут меньше".
Исследование еще не прошло рецензирование и было представлено в медицинском журнале MedRxiv.
Ранее ученые из Великобритании и Австралии провели ряд исследований, согласно которым подтвердилось, что омикрон-вариант коронавируса реже вызывает тяжелые формы COVID-19.
Это заключение стало результатом исследования Института исследований здравоохранения в Африке, котором приняли участие 33человека вакцинированных и невакцинированных против Ковид . Ученые установили, что иммунитет от дальнейшего заражения Омикроном вырос в 14 раз через 2 недели после заражения, а иммунитет против Дельта варианта вырос в 4,4 раза.
Ученые заявляют, что иммунитет особенно усилился среди людей, прошедших вакцинацию.
Алекс Сигал, соавтор исследования, заявил, что если Омикрон, как кажется "менее патогенный", то он "может помочь победить Дельту", и тогда "срывы, вызванные коронавирусов для наших жизней, будут меньше".
Исследование еще не прошло рецензирование и было представлено в медицинском журнале MedRxiv.
Ранее ученые из Великобритании и Австралии провели ряд исследований, согласно которым подтвердилось, что омикрон-вариант коронавируса реже вызывает тяжелые формы COVID-19.
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