Ученые Оксфорда об иммунитете от коронавируса

О том, что иммунитет против коронавируса вырабатывается и какое-то время защищает своего владельца - это факт. Но вот какое именно время можно находится под опекой антител, выясняли ученые Оксфордского университета.
"Мы можем быть уверены, что как минимум в краткосрочной перспективе большинство людей, заболевших COVID-19, не заразятся им еще раз", - заявил профессор университета и один из авторов исследования Дэвид Эйр.
По итогам исследования ученые пришли к выводу, что возможность заразиться повторно после коронавируса в течение шести месяцев сохраняется, но такие случаи были крайне редки. Тем не менее, данных о том, как скоро можно заразиться COVID-19 повторно, у них пока нет.
Конечная цель исследования - выяснить, сколько времени будет находиться под защитой иммунитет человека после того, как он преодолел вызванную вирусом болезнь.
В ходе исследования они анализировали информацию, полученную от 12 тыс. сотрудников сферы здравоохранения, работавших с пациентами с COVID-19 более 30 недель (почти семь месяцев).
"Мы можем быть уверены, что как минимум в краткосрочной перспективе большинство людей, заболевших COVID-19, не заразятся им еще раз", - заявил профессор университета и один из авторов исследования Дэвид Эйр.
По итогам исследования ученые пришли к выводу, что возможность заразиться повторно после коронавируса в течение шести месяцев сохраняется, но такие случаи были крайне редки. Тем не менее, данных о том, как скоро можно заразиться COVID-19 повторно, у них пока нет.
Конечная цель исследования - выяснить, сколько времени будет находиться под защитой иммунитет человека после того, как он преодолел вызванную вирусом болезнь.
В ходе исследования они анализировали информацию, полученную от 12 тыс. сотрудников сферы здравоохранения, работавших с пациентами с COVID-19 более 30 недель (почти семь месяцев).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии