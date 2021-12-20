Ученые назвали самые эффективные вакцины против коронавируса

09:51 17 Декабрь Киев, Украина

Новый штамм коронавируса «Омикрон» к январю или февралю станет доминантным возбудителем Covid-19 в Европе.

Об этом заявили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).



Многие европейские правительства призывают невакцинированных делать прививки, а привитых – пройти ревакцинацию. 15 декабря несколько стран ЕС начали вакцинировать детей от 5 до 11 лет. В университете Гонконга провели первые исследования эффективности вакцин, производимых китайскими компаниями Sinovac и Sinopharm, против нового штамма коронавируса «Омикрон»



Как сообщает издание Bloomberg, исследование проведенное в университете Гонконга указывает, что первичная вакцинация двумя дозами вакцины CoronaVac, произведенной китайской компанией Sinovac, не дает достаточного количества антител против нового штамма «омикрон», что отличается выше всех предыдущих штаммов заразностью и невидимостью.



«Люди, получившие две дозы вакцины Sinovac против Covid-19, не могли нейтрализовать штамм «омикрон». Непонятно пока, улучшит ли защита третья прививка, заявили исследователи», – пишет о данных этого исследования The New York Times.



Издание сослалось также и на исследования, ранее указавшие на недостаточную эффективность вакцины Sinopharm.



Журналист Bloomberg Дерек Валлбанк назвал сообщение «особо плохими новостями для развивающихся стран, где вакцина Sinovac является одной из наиболее широко используемых».



По словам доктора Андреа Кокс, профессора Медицинской школы Университета Джонса Гопкинса Кокса, китайские вакцины не столь эффективны, как вакцины Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Johnson & Johnson, поэтому в странах, имеющих доступ к другим вакцинам, китайские – не являются первыми выбором.



По данным ВОЗ, эффективность вакцины Sinovac составляет примерно 50%, тогда как эффективность Sinopharm выше – 78%. Для обеих вакцин необходимы две дозы.



Другое обнародованное на днях исследование указывает, что сильнейшую защиту от штамма «омикрон» дают вакцины Moderna, Pfizer. Слабую защиту дают вакцины AstraZeneca и Sinopharm. Вакцины Sputnik и Johnson & Johnson не показали эффективности против данного штамма.



Представители производителя российской вакцины Sputnik заявили, что исследование анализировало «нерепрезентативные» образцы вакцины, и пообещали через неделю обнародовать собственное исследование эффективности своей вакцины против штамма «омикрон».