Ученые доказали эффективность ковид-вакцинации разными препаратами

14:02 20 Май Киев, Украина

Oxford/AstraZeneca. Ковид-вакцинация разными препаратами может обеспечить сильный иммунитет против коронавируса. Речь идет о препаратах компаний Pfizer/BioNTech



Об этом идет речь в предварительных результатах исследования, проведенного испанскими учеными Института здоровья имени Карлоса III.



Институт здоровья представил предварительные результаты клинического испытания CombivacS, в котором оценивается реакция иммунной системы и безопасность, связанная с использованием схемы комбинация различных вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. Это первое в мире исследование, в котором представлены данные, полученные при комбинированном применении двух разных вакцин.



Ученые пришли к выводу, что люди младше 60 лет, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, могут безопасно получить вторую дозу Pfizer.



Испытания проводились в пяти медучреждениях Испании. После предварительных результатов ученые будут отслеживать и измерять антитела участников в течение года.



Европейские страны, включая Германию, Францию, Швецию, Норвегию и Данию, уже рекомендуют комбинированные схемы вакцинации для людей в возрасте до 60 лет, получивших первую дозу Vaxzevria/AstraZeneca.