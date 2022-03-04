Учебные будни: самоизоляция и дистанционное обучение

33 школы и 201 класс в 97 учебных заведениях киевской области перевели на дистанционное обучение. Карантин продолжается в 7 учреждениях дошкольного образования.
Об этом 8 октября на брифинге сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации Александр Светлый.
В частности, болеет 321 человек (152 ученика и 169 учителей), на дистанционном обучении находится более 19 тысяч человек, на самоизоляции 201 отдельный класс в 97 учебных заведениях (всего 5 182 ученика и работника).
Среди учреждений общего среднего образования на дистанционном обучении — 33:
по 4 в г. Переяславе и Белой Церкви;
по 3 школы в Киево-Святошинском, Обуховском и Яготинском районах;
по 2 заведения в Переяслав-Хмельницком, Володарском районах и Дивичкивской ОТГ;
по 1 заведению в Васильковском, Тетиевском, Ставищенском районах, г. Василькове, Вишневом, Петропавловской Борщаговке, Барышевской, Ковалевской, Мироновской, Тетиевской, Студениковской и Узинской ОТГ.
Вместе с тем, вернулись к очной формы обучения 30 заведений общего среднего образования и 16 заведений, в которых на дистанционном обучении находились отдельные классы. Всего 17 674 участников образовательного процесса.
Напомним, по состоянию на утро 9 октября в Украине зафиксировали новый рекорд коронавируса — 5 804 новых случая COVID-19, а также 89 смертей (всего — 4 779) и 2 417 человек, которые выздоровели (с начала пандемии — 110 650). С начала эпидемии заболели уже 250 538 украинцев.
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