У Зеленского объяснили, кто получит тысячу гривен за вакцинацию

17:45 16 Ноябрь Киев, Украина





Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Тысяча гривен, которую глава Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам , получившим полный курс вакцинации от COVID-19 , не будет выплачиваться "на руки". Эти деньги будут выдаваться как ваучер или сертификат.Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Механизм поощрения за вакцинацию еще на стадии разработки, но уже сейчас ясно, что это будут не наличные деньги. Это будет ваучер или сертификат, или депозит - называйте как хотите - на перечень товаров и услуг из сферы культуры, путешествий и спорта", - разъяснил Никифоров.

По его словам, эта программа преследует цель не столько поощрить украинцев вакцинироваться, сколько является инструментом поддержки тех видов бизнеса, которые больше всего страдают карантинными ограничениями.



Программа заработает с 19 декабря. Получить финансовое поощрение сможет каждый украинец, вакцинировавшийся от COVID-19 двумя дозами любой из вакцин или одной дозой препарата Johnson & Johnson как до 19 декабря, так и после, отметил Никифоров. Ваучеры или сертификаты на тысячу гривен будут доступны через приложение "Действие". Тем, кто не использует это приложение, власти предложат альтернативный вариант.



Кто будет финансировать программу

Выплачивать обещанные деньги вакцинированным гражданам власти будут из общего фонда Государственного бюджета, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. "Это будет фонд поддержки пострадавшего от COVID-19 предпринимательства. Имеется в виду общий фонд бюджета, соответственно, эти деньги будут выделены", - сказал он.



Как отметил премьер, программа будет работать в конце 2021 года и первой половине 2022-го. Как отметил ранее Зеленский, на реализацию этой программы до конца года будет выделено около трех миллиардов гривен, и столько же – в начале 2022-го.



По данным министерства здравоохранения Украины, с начала вакцинальной кампании прививки от COVID-19 получили 12,3 миллиона украинцев. Двумя дозами вакцинированы 8,8 миллиона человек.