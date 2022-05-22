У заболевших в одесском лагере детей подтвердился штамм Дельта

06:04 18 августа Киев, Украина

Как сообщили в Национальной медицинской палате Украины, у заболевших коронавирусом в одесском детском лагере Молодая гвардия 30 детей и троих взрослых тестирование подтвердило COVID-штамм Дельта.

"У 30 детей в лагере подтвердился штамм Дельта. Губернатор Одесской области уже готов заказывать автобусы, чтоб детей развести по домам. Хотя по классике эпидемиологии, все должны оставаться в очаге до момента элиминации (снижение заболеваемости - ред.) инфекции", - сообщил глава Нацмедпалаты Сергей Кравченко.

По словам чиновника, масштабы очага инфекции увеличиваются, и это грозит коллапсом для системы здравоохранения Одесской области.

"Госпитализировали уже пятерых детей, больных более 40. <...> Контактных лиц - больше 500, а общее количество детей в лагере больше тысячи. Если количество требующих госпитализации возрастет, Одесский регион может не справиться, так как под COVID-19 готово всего лишь около 150 детских коек на всю область", - уточнил Кравченко.

Напомним, ранее сообщалось, что у госпитализированных детей из лагеря Молодая гвардия наблюдалось повышение температуры, кашель, головная боль. Их положили в отделение для больных коронавирусом третьей детской городской больницы.