У вакцин Pfizer и Moderna выявлены новые побочные эффекты

16:43 12 августа Киев, Украина

В Евросоюзе продолжают изучать случаи аллергических реакций на вакцины, так у вакцин Pfizer Moderna был обнаружен ряд новых побочек.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 12 августа.



В частности, небольшое количество вакцинированных пожаловались на три новых побочных эффекта:

многоформную эритему - форма аллергической реакции на коже,

гломерулонефрит - воспаление почек,

нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

В свою очередь Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna.