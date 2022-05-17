У вакцин Pfizer и Moderna выявлены новые побочные эффекты

16:43 12 августа Киев, Украина

В Евросоюзе продолжают изучать случаи аллергических реакций на вакцины, так у вакцин Pfizer и Moderna был обнаружен ряд новых побочек. 
 
Об этом сообщает Reuters в четверг, 12 августа.

В частности, небольшое количество вакцинированных пожаловались на три новых побочных эффекта:
  • многоформную эритему - форма аллергической реакции на коже,
  • гломерулонефрит - воспаление почек,
  • нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.
В свою очередь Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna.