У украинцев начали чаще диагностировать штамм Дельта

12:32 07 августа Киев, Украина

Винницкая область стала лидером в Украине по количеству инфицированных штаммом Дельта, в регионе зарегистрировано 25 случаев.

Об этом сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.



"Пришел ответ из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины: из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма Дельта. Из 30 образцов подтверждено 25", - написал Борзов.



Он добавил, что случаи заражения штаммом Дельта зафиксированы в Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском районах.



Самому младшему пациенту, инфицировавшемуся штаммом Дельта, 13 лет, самому старшему – 84 года.