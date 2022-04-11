У двух жителей Закарпатья подозревают штамм Delta

17:16 13 июля Киев, Украина

У двух жительниц Закарпатской области, вернувшихся из РФ, подозревают штамм Дельта . Анализы уже отправлены в Европу, результаты исследований ожидают в ближайшие дни.

Об этом сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, во вторник, 13 июля.

"Речь идет о двух молодых женщинах, которые вернулись на Закарпатье из России. Одна из них две недели провела у нас в реанимации, очень тяжело проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы в Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где подтвердят или опровергнут наличие у наших пациентов штамма Delta", - сообщил врач.

Результаты исследований ожидают в ближайшие дни.



Сейчас пациентки уже выписаны домой.