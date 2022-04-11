У двух жителей Закарпатья подозревают штамм Delta
17:16 13 июля Киев, Украина
У двух жительниц Закарпатской области, вернувшихся из РФ, подозревают штамм Дельта
. Анализы уже отправлены в Европу, результаты исследований ожидают в ближайшие дни.
Об этом сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, во вторник, 13 июля.
"Речь идет о двух молодых женщинах, которые вернулись на Закарпатье из России. Одна из них две недели провела у нас в реанимации, очень тяжело проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы в Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где подтвердят или опровергнут наличие у наших пациентов штамма Delta", - сообщил врач.
Результаты исследований ожидают в ближайшие дни.
Сейчас пациентки уже выписаны домой.
"Мы заподозрили в них именно COVID-штамм Delta из-за тяжелого течения болезни, которое у людей такого возраста протекает обычно легче, а тут молодая женщина две недели провела в реанимации. Ну и придало уверенности то, что они вернулись из России, где сейчас полно штамма Delta", - подчеркнул Поляк.
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