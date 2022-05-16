У 80% заболевших в Ровенской области подтвержден штамм Дельта

17:22 11 августа Киев, Украина

Если раньше большинство случаев штамма Дельта выявлялись на западе Украины, в частности в Тернопольской и Черновицкой областях, то теперь он активно распространяется в Ровенской области. Как сообщила пресс-служба Ровенской ОГА в среду, 11 августа, исследования подтвердили наличие штамма коронавируса Дельта у 80% заболевших в области.

"Динамика заболевания COVID-19 в Ровенской области увеличивается. Только за последнюю неделю количество заболевших возросло на 60%", - заявил главный санитарный врач области Роман Сафонов.

Он отметил быстрое распространение штамма Дельта.