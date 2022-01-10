Тысячу за вакцинацию смогут получить подростки

16:48 10 Январь Киев, Украина

Тысячу Зеленского смогут получить подростки от 12 до 18 лет, cоответствующее решение президент Украины поручил разработать Кабмину.



Условие для получения 1000 для подростков такое же, как и для совершеннолетних - полный курс COVID-вакцинации.



Напомним, что вакцинированным украинцам государство начало выплачивать по 1000 грн. за вакцинацию с 19 декабря. Заявки на получение выплат принимают через приложение "Дия". На сегодняшний день уже более 6,7 миллионов граждан подали заявки на получение выплат, а одним миллиардом гривен уже воспользовались.



Кроме того, срок действия COVID-сертификата сократят с 12 до 9 месяцев, сообщила замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.



Речь идет о «зеленом» сертификате, который выдают после получения двух доз вакцины.



В Украине готовят такое же решение, как и в ЕС, где в декабре решили снизить срок действия «зеленого» сертификата. Его примут ориентировочно на этой неделе, говорит Мария Карчевич.