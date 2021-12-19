Тысячу за вакцинацию от коронавируса можно будет потратить на лекарства

17:27 13 Декабрь Киев, Украина

Выплаченную в рамках программы "Поддержка" тысячу гривен за полученный полный курс вакцинации от COVID можно будет использовать для покупки медикаментов.



Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский.



После анонсирования старта программы чиновники говорили, что потратить 1000 можно будет на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги и внутренние перевозки, то есть те сферы экономики, которые больше всего пострадали от коронавирусных ограничений.

"Если бизнес зарегистрирован в другой категории, произвести оплату не удастся", – объясняли в Минцифре.

Как заверил Зеленский, возможность потратить деньги в аптеках решили добавить, чтобы усилить социальную основу программы.



Программа "Поддержка" будет работать в два этапа: на первом участие в ней можно принять только с помощью приложения "Дия", а в третьем квартале следующего года правительство пообещало разработать и другую процедуру.



Зеленский подчеркнул, что на реализацию программы "Поддержка" хватит средств в бюджете, а будет работать она "достаточно времени, чтобы каждый мог воспользоваться своей тысячей".



Напомним, что уже 14,1 миллиона украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а привитых двумя дозами насчитали более 12,4 миллиона. В Минздраве утверждают, что полностью вакцинировались уже 40% взрослых украинцев.