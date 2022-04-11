Турция вводит аналог украинского "карантина выходного дня"

По всей территории Турецкой Республики, с целью противодействия распространению коронавируса, вводится частичный комендантский час, ограничительные меры будут действовать в выходные дни.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом передвижение будет разрешено с 10:00 до 20:00 по местному времени, "чтобы не нарушать цепочки поставок и производства", как сказал Эрдоган. Тот частичный комендантский час, который уже действовал в Турции для людей старше 65 лет, теперь расширен и распространяется на лиц моложе 20 лет, за исключением тех, кто вынужден выходить на работу. Они могут выходить из дома с 10:00 до 16:00 в течение недели.



Кинотеатры в стране будут закрыты до конца года. Торговые центры, рынки, рестораны и парикмахерские будут открыты с 10 до 20 часов в течение недели, а рестораны предоставляют только услуги по доставке еды. Обучение в стране будет продолжаться в режиме онлайн также до конца года, а все спортивные соревнования будут проводиться без зрителей.