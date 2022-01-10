19:16 28 Август Киев, Украина

Украинцы вынуждены отказаться от отдыха в еще одной стране. Правительство Туниса запретило въезд украинцам на свою территории.

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.



Так, Тунис закрыл границы для украинских туристов, поэтому украинцы отныне не могут посещать эту страну. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в "красную зону" эпидемиологической опасности из-за распространения коронавирусной инфекции.



