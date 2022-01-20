Три области Украины покидают "красную" зону

16:39 05 Май Киев, Украина

Завтра, 6 мая еще три области Украины выйдут из "красной" зоны карантина, так на территории Харьковской и Хмельницкой областей будут действовать правила «желтой» зоны, а в Черниговской области - карантинные ограничения «оранжевой»зоны.

Об этом на своей странице в Facebook заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов



Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила вывести из «красной» карантинной зоны Харьковскую, Хмельницкую и Черниговскую области.



Соответствующие изменения вступят в силу с 6 мая. Харьковская и Хмельницкая области перейдут в «желтую» зону, а Черниговская — в «оранжевую».

"На территории Харьковской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "желтого" уровня эпидемической опасности, а на территории Черниговской области - для "оранжевого" уровня", - написал чиновник.

Таким образом в «красной» зоне останутся только три региона: Запорожская, Полтавская и Сумская области.