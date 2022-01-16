Третий день заболеваемость COVID-19 в Украине составляет более 10 тысяч случаев

Январские праздники еще не окончены, а суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Украине начал расти. По данным Минздрава, уже третьи сутки к ряду заболеваемость коронавирусом держится на уровне выше 10 тысяч.

Так, за пятницу, 14 января, выявили 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19 против 10 476 днем ранее, а перед этим было 10 046 новых заболевших.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 682 человека;

летальных исходов – 127;

выздоровели – 6 172 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 748 079 человек;

выздоровели – 3 551 283 человека;

летальных исходов – 98 195;

проведено ПЦР-тестирование – 17 147 892.

Отметим, в Минздраве ожидают, что к концу января в Украине начнется волна штамма Омикрон, которая продержится пару месяцев.