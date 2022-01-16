Третий день заболеваемость COVID-19 в Украине составляет более 10 тысяч случаев

Январские праздники еще не окончены, а суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Украине начал расти. По данным Минздрава, уже третьи сутки к ряду заболеваемость коронавирусом держится на уровне выше 10 тысяч.
Так, за пятницу, 14 января, выявили 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19 против 10 476 днем ранее, а перед этим было 10 046 новых заболевших.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 682 человека;
- летальных исходов – 127;
- выздоровели – 6 172 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 748 079 человек;
- выздоровели – 3 551 283 человека;
- летальных исходов – 98 195;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 147 892.
Отметим, в Минздраве ожидают, что к концу января в Украине начнется волна штамма Омикрон, которая продержится пару месяцев.
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