Третий день заболеваемость COVID-19 в Украине составляет более 10 тысяч случаев

09:41 15 Январь Киев, Украина

Январские праздники еще не окончены, а суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Украине начал расти. По данным Минздрава, уже третьи сутки к ряду заболеваемость коронавирусом держится на уровне выше 10 тысяч.

Так, за пятницу, 14 января, выявили 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19 против 10 476 днем ранее, а перед этим было 10 046 новых заболевших.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 682 человека;
  • летальных исходов – 127;
  • выздоровели – 6 172 человека.
 
За все время пандемии в Украине:
 
  • заболело – 3 748 079 человек;
  • выздоровели – 3 551 283 человека;
  • летальных исходов – 98 195;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 147 892. 

 

Отметим, в Минздраве ожидают, что к концу января в Украине начнется волна штамма Омикрон, которая продержится пару месяцев.

 

 