Треть населения ЕС получили одну дозу вакцины от COVID-19

19:59 17 Май Киев, Украина

Страны ЕС провели 196,5 млн вакцинаций, почти 32% населения получили хотя бы одну дозу COVID -вакцины, а до конца июля планируется вакцинировать 70% взрослого населения.

Об этом сообщила в Twitter представитель Еврокомиссии Дана Спинант в понедельник, 17 мая.



По ее данным, в страны ЕС уже поставлено 237,5 млн доз COVID-вакцин.

"31,8% населения получили хотя бы одну дозу вакцины", – написала Спинант.

Напомним, 5 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС 150 млн человек получили вакцину от коронавируса . Первая доза была сделана четверти взрослого населения.

Она отметила, что это позволит странам ЕС выполнить поставленную Еврокомиссией задачу по вакцинации 70% взрослого населения в течение июля.