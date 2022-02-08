Треть населения ЕС получили одну дозу вакцины от COVID-19

Страны ЕС провели 196,5 млн вакцинаций, почти 32% населения получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины, а до конца июля планируется вакцинировать 70% взрослого населения.
Об этом сообщила в Twitter представитель Еврокомиссии Дана Спинант в понедельник, 17 мая.
По ее данным, в страны ЕС уже поставлено 237,5 млн доз COVID-вакцин.
По ее данным, в страны ЕС уже поставлено 237,5 млн доз COVID-вакцин.
Напомним, 5 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС 150 млн человек получили вакцину от коронавируса. Первая доза была сделана четверти взрослого населения.
Она отметила, что это позволит странам ЕС выполнить поставленную Еврокомиссией задачу по вакцинации 70% взрослого населения в течение июля.
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