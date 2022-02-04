Трамп сообщил, что США готовы к реализации вакцины в октябре 2020 года

06:24 17 Сентябрь Киев, Украина

Американский президент Дональд Трамп уверил, что штаты практически готовы к началам поставки вакцины от коронавируса, осталось дождаться одобрения специальных служб.

В США масштабное распределение среди населения вакцины против коронавируса стартует в октябре 2020 года, а к декабрю будет готово 100 миллионов доз вакцины.

"Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре", - заметил он Трамп.

Американский президент уточнил, что, мол, это произойдет "в середине октября, может, немного позднее".

Как только вакцина будет одобрена американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США начнут производить миллионы доз вакцины. 

К концу 2020 года, по словам президента США, в стране будет готово к использованию минимум 100 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Администрация США подготовила план, который позволит начать поставки вакцины в разные части страны уже в день одобрения вакцины либо на следующий день. 
 
 