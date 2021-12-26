Традиционный спад COVID-заболеваемости на выходных

По данным, которыми поделился в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, за прошедшие сутки в Украине были выявлены 10 282 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, что существенно меньше предыдущего показателя.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 1 946 510 человек, 39 786 пациентов скончалось, 1 482 079 человек выздоровели.
Количество новых заболеваний COVID-19 в регионах в сутки:
- Киев - 480 случаев;
- Винницкая область - 177 случая;
- Волынская область - 197 случая;
- Днепропетровская область - 1 114 случаев;
- Донецкая область - 511 случай;
- Житомирская область - 379 случаев;
- Закарпатская область - 106 случаев;
- Запорожская область - 151 случай;
- Ивано-Франковская область - 100 случаев;
- Киевская область - 597 случаев;
- Кировоградская область - 219 случаев;
- Луганская область - 65 случаев;
- Львовская область - 461 случай;
- Николаевская область - 468 случаев;
- Одесская область - 595 случаев;
- Полтавская область - 160 случаев;
- Ровенская область - 300 случаев;
- Сумская область - 540 случаев;
- Тернопольская область - 256 случаев;
- Харьковская область - 1590 случаев;
- Херсонская область - 215 случаев;
- Хмельницкая область - 540 случаев;
- Черкасская область - 300 случаев;
- Черновицкая область - 174 случая;
- Черниговская область - 587 случаев.
Ранее стало известно, что в Украине красная зона адаптивного карантина сместилась на восток. Это произошло на фоне улучшения ситуация с коронавирусом в западных областях.
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