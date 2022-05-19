Тест-системы для ИФА-тестирования при ввозе в Украину освобождаются от уплаты НДС

Кабмин сегодня расширил перечень необходимых для борьбы с коронавирусом товаров, которые при ввозе в страну не будут облагаться уплатой НДС.
Согласно тексту постановления, речь идет о тест-системах для ИФА-тестирования и тестирования на антиген.
Помимо этого, правительство утвердило постановление, которое упростит закупку лексредств для лечения пациентов с COVID-19. В частности, требования постановления Кабмина №333 "Некоторые вопросы государственного регулирования цен на лексредства и медизделия" не будут распространяться на закупку препаратов для лечения пациентов с COVID-19, что увеличит доступ медучреждений к лексредствам.
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