Темпы COVID-вакцинации растут: за сутки привиты 76 538 украинцев

10:42 17 июня Киев, Украина

Как уже писалось, в Украине ширится вакцинация населения от коронавируса. По сообщению Министерства здравоохранения, за 16 июня в стране прививку от COVID-инфекции получили 76 538 человек.

Отмечается, что одну дозу получили 50 818 человек, полностью иммунизированы 25 720 человек.

В течение суток работали 679 мобильных бригад и 933 пункта вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 1 907 685 человек, из них получили 1 дозу – 1 594 081 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 313 604 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 907 685 прививок.

По состоянию на 15 июня в списке ожидания вакцинации находятся 702 205 человек.

Накануне сообщалось, что в Украине за сутки привили 62,5 тысячи человек. С начала кампании по вакцинации было привито от коронавирусной инфекции свыше полутора миллиона украинцев.

Напомним, на борьбу с COVID предлагают выделить еще 1,4 млрд грн. Деньги в COVID-фонд хотят выделить из растаможивания "евроблях". Средства, среди прочего, пойдут на закупку вакцин.