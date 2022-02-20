Темпы вакцинации от COVID в Украине - данные на 26 мая

09:48 26 Май Киев, Украина

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине 16 387 человек получили COVID-прививки, из них первую дозу получили 5 221 человек, повторную - 11 166 человека.



Во вторник в стране работали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.



Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 987 193 человек. При этом две дозы получили – 97 391. Всего проведено 1 084 582 прививки.





По состоянию на 26 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):