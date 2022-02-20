Темпы вакцинации от COVID в Украине - данные на 26 мая

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине 16 387 человек получили COVID-прививки, из них первую дозу получили 5 221 человек, повторную - 11 166 человека.
Во вторник в стране работали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 987 193 человек. При этом две дозы получили – 97 391. Всего проведено 1 084 582 прививки.
Во вторник в стране работали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 987 193 человек. При этом две дозы получили – 97 391. Всего проведено 1 084 582 прививки.
По состоянию на 26 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев - 521
- Винницкая область - 511
- Волынская область - 102
- Днепропетровская область - 157
- Донецкая область - 477
- Житомирская область - 55
- Закарпатская область - 225
- Запорожская область - 199
- Ивано-Франковская область - 330
- Киевская область - 465
- Кировоградская область - 63
- Луганская область - 259
- Львовская область - 268
- Николаевская область - 141
- Одесская область - 432
- Полтавская область - 147
- Ровенская область - 120
- Сумская область - 36
- Тернопольская область - 104
- Харьковская область - 254
- Херсонская область - 44
- Хмельницкая область - 93
- Черкасская область - 11
- Черновицкая область - 140
- Черниговская область - 67
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