Темпы вакцинации от COVID в Украине - данные на 26 мая

09:48 26 Май Киев, Украина

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине 16 387 человек получили COVID-прививки, из них первую дозу получили  5 221 человек, повторную - 11 166 человека.

Во вторник в стране работали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 987 193 человек. При этом две дозы получили – 97 391. Всего проведено 1 084 582 прививки.

По состоянию на 26 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
  • Киев - 521
  • Винницкая область - 511
  • Волынская область - 102
  • Днепропетровская область - 157
  • Донецкая область - 477
  • Житомирская область - 55
  • Закарпатская область - 225
  • Запорожская область - 199
  • Ивано-Франковская область - 330
  • Киевская область - 465
  • Кировоградская область - 63
  • Луганская область - 259
  • Львовская область - 268
  • Николаевская область - 141
  • Одесская область - 432
  • Полтавская область - 147
  • Ровенская область - 120
  • Сумская область - 36
  • Тернопольская область - 104
  • Харьковская область - 254
  • Херсонская область - 44
  • Хмельницкая область - 93
  • Черкасская область - 11
  • Черновицкая область - 140
  • Черниговская область - 67