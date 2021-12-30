Темпы вакцинации от COVID-19 в мире

Согласно подсчетам агентства Bloomberg, по состоянию на сегодня в мире сделано 966 млн прививок.
Темпы вакцинации сейчас составляют около 16 млн прививок в сутки. Поэтому порог в 1 млрд будет преодолен уже на этих выходных.
Агентство указывает, что количество полностью привитых пока еще значительно меньше 1 млрд – большинство получили только первую дозу вакцины. Их число не уточняется.
Также сообщается, что достижения уровня в 10 млрд прививок – это будет означать вакцинацию около 75% населения планеты – потребуется 21 месяц. Затем задача усложнится, и темпы вакцинации будут снижаться, потому что потребуется убеждать тех, кто скептически относится к прививкам.
Агентство указывает, что количество полностью привитых пока еще значительно меньше 1 млрд – большинство получили только первую дозу вакцины. Их число не уточняется.
Также сообщается, что достижения уровня в 10 млрд прививок – это будет означать вакцинацию около 75% населения планеты – потребуется 21 месяц. Затем задача усложнится, и темпы вакцинации будут снижаться, потому что потребуется убеждать тех, кто скептически относится к прививкам.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии