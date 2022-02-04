Тедрос Гебрейесус вакцинировался от коронавируса

Глава (ВОЗ) и активный пропагандист вакцинации Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса.
Об этом Гебрейесус написал в своем микроблоге Twitter.
"Сегодня наступила моя очередь сделать прививки от COVID-19 в Университетской клинике Женевы", - написал он.
Глава ВОЗ отметил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.
"Сегодня наступила моя очередь сделать прививки от COVID-19 в Университетской клинике Женевы", - написал он.
Глава ВОЗ отметил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.
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