Тедрос Гебрейесус вакцинировался от коронавируса

07:33 13 Май Киев, Украина

Глава (ВОЗ) и активный пропагандист вакцинации Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса.

Об этом Гебрейесус написал в своем микроблоге Twitter.



"Сегодня наступила моя очередь сделать прививки от COVID-19 в Университетской клинике Женевы", - написал он.



Глава ВОЗ отметил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.