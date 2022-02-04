Тедрос Гебрейесус вакцинировался от коронавируса

07:33 13 Май Киев, Украина

Глава (ВОЗ) и активный пропагандист вакцинации Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса.
 
Об этом Гебрейесус написал в своем микроблоге Twitter.

"Сегодня наступила моя очередь сделать прививки от COVID-19 в Университетской клинике Женевы", - написал он.

Глава ВОЗ отметил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.
"Вакцины спасают жизни. Очень важно как можно быстрее доставить их во все округа. Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины, пожалуйста, вакцинируйтесь, когда наступит ваша очередь", - призвал Гебрейесус.
 
 