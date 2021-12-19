Сын Зеленского переболел коронавирусом

Сегодня на брифинге в Николавской оласти Президент Украины Владимир Зеленский признался, что одновременно с женой COVID-19 лечили и у его сына.

"Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", - заявил он.

Он отметил, что дети Зеленского переносят эту инфекцию более-менее нормально.

Напомним, о заболевании Елены Зеленской коронавирусом стало известно 12 июня. А 16 июня ее госпитализировали с диагнозом внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

30 июня сообщалось об улучшении ее состояния. А 3 июля ее выписали из больницы.

Стоит отметить, что тогда в штабе Зеленского сообщали, что тесты на коронавирус у него и их детей дали отрицательные результаты.