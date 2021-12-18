Суточный прирост COVID-заражений в Украине сократился

В Украине наметилось некоторое сокращение случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщает сегодня в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов, за прошедшие сутки было зафиксировано 17,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, 398 человек умерло.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 4709 человек;
- летальных случаев - 398;
- выздоровели - 10 722 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 122 181 (в том числе методом ПЦР - 54 420, методом ИФА - 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 861).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 841 137 человек;
- выздоровели - 1 405 826 человек;
- летальных случаев - 36 779;
- проведения ПЦР-тестов - 8 622 424.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев -1605 случаев;
- Винницкая область - 438 случаев;
- Волынская область -512 случаев;
- Днепропетровская область - 1383 случая;
- Донецкая область - 908 случаев;
- Житомирская область - 560 случаев;
- Закарпатская область - 225 случаев;
- Запорожская область - 741 случай;
- Ивано-Франковская область - 134 случая;
- Киевская область - 1133 случая;
- Кировоградская область - 177 случаев;
- Луганская область - 263 случая;
- Львовская область - 1342 случая;
- Николаевская область - 375 случаев;
- Одесская область - 1058 случаев;
- Полтавская область - 764 случая;
- Ровенская область - 535 случаев;
- Сумская область - 677 случаев;
- Тернопольская область - 533 случая;
- Харьковская область - 1343 случая;
- Херсонская область - 321 случай;
- Хмельницкая область - 764 случая;
- Черкасская область - 764 случая;
- Черновицкая область - 331 случай;
- Черниговская область - 577 случаев.
Сегодняшний показатель заболеваемости немного меньше вчерашнего, когда за сутки выявили 19,6 тысяч COVID-заболевших.
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