Суточный прирост COVID-заражений в Украине сократился

09:27 10 Апрель Киев, Украина

В Украине наметилось некоторое сокращение случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщает сегодня в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов, за прошедшие сутки было зафиксировано 17,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, 398 человек умерло.

"17 463 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 апреля 2021 года. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработники", — говорится в сообщении министра.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4709 человек;

летальных случаев - 398;

выздоровели - 10 722 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 122 181 (в том числе методом ПЦР - 54 420, методом ИФА - 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 861).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 841 137 человек;

выздоровели - 1 405 826 человек;

летальных случаев - 36 779;

проведения ПЦР-тестов - 8 622 424.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев -1605 случаев;

Винницкая область - 438 случаев;

Волынская область -512 случаев;

Днепропетровская область - 1383 случая;

Донецкая область - 908 случаев;

Житомирская область - 560 случаев;

Закарпатская область - 225 случаев;

Запорожская область - 741 случай;

Ивано-Франковская область - 134 случая;

Киевская область - 1133 случая;

Кировоградская область - 177 случаев;

Луганская область - 263 случая;

Львовская область - 1342 случая;

Николаевская область - 375 случаев;

Одесская область - 1058 случаев;

Полтавская область - 764 случая;

Ровенская область - 535 случаев;

Сумская область - 677 случаев;

Тернопольская область - 533 случая;

Харьковская область - 1343 случая;

Херсонская область - 321 случай;

Хмельницкая область - 764 случая;

Черкасская область - 764 случая;

Черновицкая область - 331 случай;

Черниговская область - 577 случаев.

Сегодняшний показатель заболеваемости немного меньше вчерашнего, когда за сутки выявили 19,6 тысяч COVID-заболевших.