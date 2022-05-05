Суточный прирост коронавируса в Украине превысил отметку в 1000 случаев

По данным Минздрава Украины, за последние сутки зарегистрировано 1052 новых COVID-случая, скончались 25 украинцев.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 532 человека;
летальных исходов - 25;
выздоровели - 542 человека;
протестировано: методом ПЦР - 20 950 человек, методом ИФА - 9154 лица, экспресс-тестами - 15 970 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 256 397 человек;
выздоровели - 2 188 815 человек;
летальных исходов - 53 049;
проведено ПЦР-тестов - 11 467 613.
госпитализировано - 532 человека;
летальных исходов - 25;
выздоровели - 542 человека;
протестировано: методом ПЦР - 20 950 человек, методом ИФА - 9154 лица, экспресс-тестами - 15 970 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 256 397 человек;
выздоровели - 2 188 815 человек;
летальных исходов - 53 049;
проведено ПЦР-тестов - 11 467 613.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.
Количество случаев в областях:
Киев - 187
Винницкая - 57
Волынская - 7
Днепропетровская - 43
Донецк - 55
Житомирская - 23
Закарпатская - 15
Запорожская - 62
Ивано-Франковская - 13
Киевская - 36
Кировоградская - 6
Луганская - 46
Львовская - 55
Николаевская - 24
Одесская - 75
Полтавская - 20
Ровенская - 21
Сумская - 39
Тернопольская - 46
Харьковская - 59
Херсонская - 40
Хмельницкая - 32
Черкасская - 27
Черновицкая - 23
Черниговская - 41
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