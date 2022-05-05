Суточный прирост коронавируса в Украине превысил отметку в 1000 случаев

10:25 05 августа Киев, Украина

По данным Минздрава Украины, за последние сутки зарегистрировано 1052 новых COVID-случая, скончались 25 украинцев.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 532 человека;

летальных исходов - 25;

выздоровели - 542 человека;

протестировано: методом ПЦР - 20 950 человек, методом ИФА - 9154 лица, экспресс-тестами - 15 970 человек.



За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 256 397 человек;

выздоровели - 2 188 815 человек;

летальных исходов - 53 049;

проведено ПЦР-тестов - 11 467 613.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

Количество случаев в областях:



Киев - 187

Винницкая - 57

Волынская - 7

Днепропетровская - 43

Донецк - 55

Житомирская - 23

Закарпатская - 15

Запорожская - 62

Ивано-Франковская - 13

Киевская - 36

Кировоградская - 6

Луганская - 46

Львовская - 55

Николаевская - 24

Одесская - 75

Полтавская - 20

Ровенская - 21

Сумская - 39

Тернопольская - 46

Харьковская - 59

Херсонская - 40

Хмельницкая - 32

Черкасская - 27

Черновицкая - 23

Черниговская - 41