Суточный прирост больных COVID - более 12,6 тысячи

10:18 18 декабря Киев, Украина





По состоянию на 18 декабря зафиксировано 12 630 новых случаев COVID-19 , выздоровели 12 866 человек, сообщают в МОЗ.

В частности, заболели 620 детей и 552 медработника.



Также за минувшие сутки:⤵️



🔸госпитализировано - 2904 человека;

🔸летальных случаев - 260;

🔸осуществлено тестирований за сутки - 68 759 (в том числе методом ПЦР - 42 340, методом ИФА - 26 419).

За все время пандемии в Украине:⤵️



🔹заболело - 944 381 человек;

🔹выздоровели - 561 222 человека;

🔹летальных исходов - 16 256;

🔹проведение ПЦР-тестов - 5 209 462.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

Количество заболеваний в регионах:



📍Киев - 98330 случаев;

📍Винницкая область - 20 578 случаев;

📍Волынская область - 29 817 случаев;

📍Днепропетровская область - 51 401 случай;

📍Донецкая область - 31 449 случаев;

📍Житомирская область - 35 662 случая;

📍Закарпатская область - 26 855 случаев;

📍Запорожская область - 45 715 случаев;

📍Ивано-Франковская область - 41 644 случая;

📍Киевская область - 51 588 случаев;

📍Кировоградская область - 7621 случай;

📍Луганская область - 8533 случая;

📍Львовская область - 55 860 случаев;

📍Николаевская область - 25 826 случаев;

📍Одесская область - 61963 случаи;

📍Полтавская область - 31 097 случаев;

📍Ровенская область - 37 840 случаев;

📍Сумская область - 37 157 случаев;

📍Тернопольская область - 32 089 случаев;

📍Харьковская область - 64 237 случаев;

📍Херсонская область - 15 151 случай;

📍Хмельницкая область - 36 027 случаев;

📍Черкасская область - 33 837 случаев;

📍Черновицкая область - 37 695 случаев;

📍Черниговская область - 26 409 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.