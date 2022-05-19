Суточный прирост больных COVID - более 12,6 тысячи

По состоянию на 18 декабря зафиксировано 12 630 новых случаев COVID-19, выздоровели 12 866 человек, сообщают в МОЗ.
В частности, заболели 620 детей и 552 медработника.
Также за минувшие сутки:⤵️
🔸госпитализировано - 2904 человека;
🔸летальных случаев - 260;
🔸осуществлено тестирований за сутки - 68 759 (в том числе методом ПЦР - 42 340, методом ИФА - 26 419).
Также за минувшие сутки:⤵️
🔸госпитализировано - 2904 человека;
🔸летальных случаев - 260;
🔸осуществлено тестирований за сутки - 68 759 (в том числе методом ПЦР - 42 340, методом ИФА - 26 419).
За все время пандемии в Украине:⤵️
🔹заболело - 944 381 человек;
🔹выздоровели - 561 222 человека;
🔹летальных исходов - 16 256;
🔹проведение ПЦР-тестов - 5 209 462.
🔹заболело - 944 381 человек;
🔹выздоровели - 561 222 человека;
🔹летальных исходов - 16 256;
🔹проведение ПЦР-тестов - 5 209 462.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.
Количество заболеваний в регионах:
📍Киев - 98330 случаев;
📍Винницкая область - 20 578 случаев;
📍Волынская область - 29 817 случаев;
📍Днепропетровская область - 51 401 случай;
📍Донецкая область - 31 449 случаев;
📍Житомирская область - 35 662 случая;
📍Закарпатская область - 26 855 случаев;
📍Запорожская область - 45 715 случаев;
📍Ивано-Франковская область - 41 644 случая;
📍Киевская область - 51 588 случаев;
📍Кировоградская область - 7621 случай;
📍Луганская область - 8533 случая;
📍Львовская область - 55 860 случаев;
📍Николаевская область - 25 826 случаев;
📍Одесская область - 61963 случаи;
📍Полтавская область - 31 097 случаев;
📍Ровенская область - 37 840 случаев;
📍Сумская область - 37 157 случаев;
📍Тернопольская область - 32 089 случаев;
📍Харьковская область - 64 237 случаев;
📍Херсонская область - 15 151 случай;
📍Хмельницкая область - 36 027 случаев;
📍Черкасская область - 33 837 случаев;
📍Черновицкая область - 37 695 случаев;
📍Черниговская область - 26 409 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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