Суточный прирост COVID в Украине сократился до 5 тысяч

В сегодняшний праздничный день министр здравоохранения Максим Степанов сообщил обнадеживающие (в очередной раз) данные: за минувшие сутки в Украине было выявлено 5 094 новых инфицирований коронавирусом.
За вчера COVID-19 подтвердили у 219 детей и 81 медработника. Больше всего новых случаев в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.
Накануне были госпитализированы 3 199 человек, подтверждены 160 летальных случаев, 5 784 человек выздоровели.
Всего за субботу было проведено 43 405 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 21 609, методом ИФА - 3878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 918.
С начала пандемии в стране заразились уже 2 млн 83 тысячи 180 человек, выздоровели 1 млн 676 тысяч 265, летальных случаев 44 596, активным больными остаются 406 915 пациентов.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 177 случаев;
- Винницкая область - 100 случаев;
- Волынская область - 120 случаев;
- Днепропетровская область - 804 случая;
- Донецкая область - 418 случаев;
- Житомирская область - 193 случая;
- Закарпатская область - 9 случаев;
- Запорожская область - 100 случаев;
- Ивано-Франковская область - 56 случаев;
- Киевская область - 255 случаев;
- Кировоградская область - 131 случай;
- Луганская область - 37 случаев;
- Львовская область - 203 случая;
- Николаевская область - 232 случая;
- Одесская область - 296 случаев;
- Полтавская область - 127 случаев;
- Ровенская область - 183 случая;
- Сумская область - 175 случаев;
- Тернопольская область - 181 случай;
- Харьковская область - 344 случая;
- Херсонская область - 187 случаев;
- Хмельницкая область - 209 случаев;
- Черкасская область - 273 случая;
- Черновицкая область - 87 случаев;
- Черниговская область - 197 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в субботу сообщалось о 8,5 тысячах новых случаев COVID-19, а в пятницу их было более 10 тысяч.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии