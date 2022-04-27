Сутки с коронавирусом: в Украине 13 тысяч новых случаев COVID-19

09:18 29 ноября Киев, Украина

Ситуация с коронавирусом в нашей стране, как и во всем мире, продолжает ухудшаться.

По данным, которые сегодня утром выложил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, за минувшие сутки, 28 ноября, было выявлено еще 12 978 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что существенно меньше по сравнению с тремя антирекордами, которые фиксировали три дня подряд.

По его данным, среди заболевших 599 детей и 408 медицинских работников.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Всего за сутки проведено 49 180 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 39 233, методом ИФА – 9 947.

С начала пандемии в Украине заразились уже 722 679 человек, умерли – 12 213 (+120), выздоровели – 339 378 (+4243). Активными больными остаются 383 301 пациент.

Количество случаев коронавируса в регионах Украины: Винницкая область - 17272 (+221) Волынская - 23905 (+249) Днепропетровская - 37651 (+1 164) Донецкая - 22602 (+392) Житомирская - 29 590 (+492) Закарпатская - 23 065 (+91) Запорожская - 30150 (+854) Ивано-Франковская - 35930 (+556) Киев - 69018 (+1 740) Киевская - 36996 (+782) Кировоградская - 5085 (+144) Луганская - 6239 (+54) Львовская - 45636 (+584) Николаевская - 18173 (+463) Одесская - 44 131 (+1 280) Полтавская - 21779 (+289) Ровенская - 30807 (+377) Сумская - 28185 (+582) Тернопольская - 27662 (+237) Харьковская - 55221 (+704) Херсонская - 10009 (+164) Хмельницкая - 29419 (+502) Черкасская - 22 529 (+476) Черновицкая - 33 512 (+221) Черниговская - 18 113 (+360)

Напомним, сейчас в Украине длится третий карантин выходного дня. По результатам анализа эпидситуации на следующей неделе власти решат, вводить ли жесткий карантин.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в первую десятку стран мира и тройку европейских государств по количеству новых случаев коронавируса.