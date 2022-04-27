Сутки с коронавирусом: в Украине 13 тысяч новых случаев COVID-19

Ситуация с коронавирусом в нашей стране, как и во всем мире, продолжает ухудшаться.
По данным, которые сегодня утром выложил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, за минувшие сутки, 28 ноября, было выявлено еще 12 978 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что существенно меньше по сравнению с тремя антирекордами, которые фиксировали три дня подряд.
По его данным, среди заболевших 599 детей и 408 медицинских работников.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
Всего за сутки проведено 49 180 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 39 233, методом ИФА – 9 947.
С начала пандемии в Украине заразились уже 722 679 человек, умерли – 12 213 (+120), выздоровели – 339 378 (+4243). Активными больными остаются 383 301 пациент.
Напомним, сейчас в Украине длится третий карантин выходного дня. По результатам анализа эпидситуации на следующей неделе власти решат, вводить ли жесткий карантин.
Ранее сообщалось, что Украина вошла в первую десятку стран мира и тройку европейских государств по количеству новых случаев коронавируса.
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